Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре

Иран согласился на визит представителей Международного агентства по атомной энергии в ноябре, который позволит агентству получить ответы на свои вопросы о частицах урана, которые, согласно его заявлению, были обнаружены на трех незаявленных иранских объектах. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

«Агентство вновь заявило Ирану, что оно ожидает начать получать от Ирана технически достоверные разъяснения по этим вопросам, в том числе доступ к местам и материалам, а также отбору проб, как полагается» , - приводятся слова заявления МАГАТЭ.

Летом этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными.

Ранее Германия, Франция, Британия заявляли о том, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя «далеко за рамки» того, что можно оправдать «гражданскими соображениями».

По мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с МАГАТЭ. МИД Ирана подчеркнул, что «евротройка» своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», семь лет назад Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Спустя три года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.



