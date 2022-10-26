В Иране 15 человек погибли из-за нападения террористов

В Иране в результате нападения террористов 15 человек погибли, ещё десять были ранены, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Шираз. По сообщению местных властей, сейчас ситуация находится под контролем. Двое террористов задержаны.

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Как отмечается, стрельба произошла около мавзолея Шах-Черах.

Ранее по данным СМИ, не менее 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Кабуле, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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