В Иране 15 человек погибли из-за нападения террористов
26 октября 202218:36
В Иране в результате нападения террористов 15 человек погибли, ещё десять были ранены, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Шираз. По сообщению местных властей, сейчас ситуация находится под контролем. Двое террористов задержаны.
Как отмечается, стрельба произошла около мавзолея Шах-Черах.
Ранее по данным СМИ, не менее 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Кабуле, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru