ВКС России ликвидировали в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид»

«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид валь-Джихад" Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной "Абу Салох"), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», — цитирует Егорова ТАСС.

Генерал-майор добавил, что также были ликвидированы более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». По словам Егорова, представители группировки отвечали за боевую, диверсионную подготовку боевиков, финансовую и административную деятельность организации.

