ВКС России ликвидировали в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид»

Российские военные уничтожили в Сирии лидера запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддина Мухтарова. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

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«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид валь-Джихад" Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной "Абу Салох"), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», — цитирует Егорова ТАСС.

Генерал-майор добавил, что также были ликвидированы более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». По словам Егорова, представители группировки отвечали за боевую, диверсионную подготовку боевиков, финансовую и административную деятельность организации.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФТеррористыСирия
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