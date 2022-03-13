В Иракском Курдистане опровергли данные о наличии израильских центров в Эрбиле

Власти Иракского Курдистана заявили, что в провинции Эрбиль расположены центры израильской разведки «Моссад», обстрелянные ракетами. Об этом рассказал губернатор провинции Омид Хошнаф в беседе с SHAFAQ News, сообщает ТАСС.

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«Утверждения о наличии израильских центров в [Иракском] Курдистане абсолютно беспочвенны», — заявил он.

Хошнаф также подчеркнул, что на территории Иракского Курдистана отсутствуют секретные учреждения или базы, связанные с каким-либо иностранным государством, пишет Газета.ru.

По данным губернатор Эрбиля, в результате ракетного удара получили ранения два мирных жителя, госпитализации которым не потребовалось.

Ранее в воскресенье стало известно об обстреле города Эрбиль в регионе Иракского Курдистана. Рядом со строящимся новым зданием американского консульства упало порядка 12 ракет. Иранские власти официально не назвали цель обстрела.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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