В Иракском Курдистане опровергли данные о наличии израильских центров в Эрбиле

«Утверждения о наличии израильских центров в [Иракском] Курдистане абсолютно беспочвенны», — заявил он.

Хошнаф также подчеркнул, что на территории Иракского Курдистана отсутствуют секретные учреждения или базы, связанные с каким-либо иностранным государством, пишет Газета.ru.

По данным губернатор Эрбиля, в результате ракетного удара получили ранения два мирных жителя, госпитализации которым не потребовалось.

Ранее в воскресенье стало известно об обстреле города Эрбиль в регионе Иракского Курдистана. Рядом со строящимся новым зданием американского консульства упало порядка 12 ракет. Иранские власти официально не назвали цель обстрела.

