В Иракском Курдистане опровергли данные о наличии израильских центров в Эрбиле
Власти Иракского Курдистана заявили, что в провинции Эрбиль расположены центры израильской разведки «Моссад», обстрелянные ракетами. Об этом рассказал губернатор провинции Омид Хошнаф в беседе с SHAFAQ News, сообщает ТАСС.
«Утверждения о наличии израильских центров в [Иракском] Курдистане абсолютно беспочвенны», — заявил он.
Хошнаф также подчеркнул, что на территории Иракского Курдистана отсутствуют секретные учреждения или базы, связанные с каким-либо иностранным государством, пишет Газета.ru.
По данным губернатор Эрбиля, в результате ракетного удара получили ранения два мирных жителя, госпитализации которым не потребовалось.
Ранее в воскресенье стало известно об обстреле города Эрбиль в регионе Иракского Курдистана. Рядом со строящимся новым зданием американского консульства упало порядка 12 ракет. Иранские власти официально не назвали цель обстрела.
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