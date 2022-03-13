СМИ: Ракетный обстрел Эрбиля вели с территории Ирана

Ракетный обстрел столицы иракского Курдистана Эрбиля произведен с территории Иран. Об этом агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

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«Представитель Министерства обороны США заявил, что по городу были запущены ракеты из соседнего Ирана», — цитирует сообщение RT.

Ранее в воскресенье стало известно, что минимум три ракеты взорвались в районе расположения консульства США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.

«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесён материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Ирака, в результате взрывов погибших нет. Губернатор провинции Эрбиль Омед Хошнав сообщил, что силы безопасности были подняты по тревоге. Силовики несут службу в усиленном режиме, пишет Газета.ru.

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