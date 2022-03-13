СМИ: Ракетный обстрел Эрбиля вели с территории Ирана
Ракетный обстрел столицы иракского Курдистана Эрбиля произведен с территории Иран. Об этом агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.
«Представитель Министерства обороны США заявил, что по городу были запущены ракеты из соседнего Ирана», — цитирует сообщение RT.
Ранее в воскресенье стало известно, что минимум три ракеты взорвались в районе расположения консульства США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.
«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесён материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — говорится в сообщении.
По данным Министерства здравоохранения Ирака, в результате взрывов погибших нет. Губернатор провинции Эрбиль Омед Хошнав сообщил, что силы безопасности были подняты по тревоге. Силовики несут службу в усиленном режиме, пишет Газета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- Михаил Подоляк: Москва и Киев подходят к компромиссу
- Российские войска освободили монахов-заложников украинских националистов
- СМИ: Ракетный обстрел Эрбиля вели с территории Ирана
- Минобороны России опубликовало кадры обстрела полевого пункта управления ВСУ
- Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за украинского кризиса
- Израиль не исключил организацию переговоров России и Украины
- СМИ: бензин в России подешевеет максимум на 4 рубля за литр
- Названа валюта, которая может заменить доллар
- Боррель: Россия может расширить военную деятельность против НАТО
- Минпромторг России потребовал от металлургов снизить цены на продукцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru