В Ираке ликвидировали 15 боевиков ИГ
Военные США и силы безопасности Ирака ликвидировали 15 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Центральное командование ВС США на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что утром 29 августа американские и иракские специалисты провели партнерский рейд на западе Ирака.
«В результате... были убиты 15 боевиков ИГ», — указано в сообщении.
По данным Центрального командования, ликвидированные были вооружены в том числе гранатами и поясами со взрывчаткой.
Американо-иракская операция была направлена на лидеров ИГ, чтобы ослабить их возможности по планированию и проведению атак в регионе и за его пределами. Пострадавших среди гражданского населения нет.
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