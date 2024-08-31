В Ираке ликвидировали 15 боевиков ИГ

Военные США и силы безопасности Ирака ликвидировали 15 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Центральное командование ВС США на своей странице в соцсети Х.

В Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к ИГ

Отмечается, что утром 29 августа американские и иракские специалисты провели партнерский рейд на западе Ирака.

«В результате... были убиты 15 боевиков ИГ», — указано в сообщении.

По данным Центрального командования, ликвидированные были вооружены в том числе гранатами и поясами со взрывчаткой.

Американо-иракская операция была направлена на лидеров ИГ, чтобы ослабить их возможности по планированию и проведению атак в регионе и за его пределами. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:Исламское ГосударствоСШАИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры