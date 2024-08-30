В Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к ИГ

Правоохранители Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X.

«В 23 провинциях в результате операции против ИГ задержаны 119 подозреваемых», — указал Ерликая.

Задержания прошли в том числе в Анкаре, Стамбуле, Анталье.

Ранее глава МВД Турции сообщал, что в рамках борьбы с террористической группировкой были задержаны свыше 3,5 тысячи подозреваемых.

Между тем в Ингушетии задержали за подготовку терактов шесть сторонников ИГ, пишет RT.

