В Индонезии запретили продажу iPhone 16
Власти Индонезии ввели запрет на продажу iPhone 16 в стране, сообщает Antara со ссылкой на индонезийское Министерство промышленности.
Как отмечается, такая мера введена из-за отказа американской компании выполнить до конца свои обязательства по инвестициям в экономику островного государства. Вместо обещанных $110 млн, Apple инвестировала только $95 млн.
Ввозить iPhone 16 в Индонезию, в том числе туристам, разрешено, но не более двух аппаратов на человека.
Ранее стало известно, что Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru