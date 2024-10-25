В Индонезии запретили продажу iPhone 16

Как отмечается, такая мера введена из-за отказа американской компании выполнить до конца свои обязательства по инвестициям в экономику островного государства. Вместо обещанных $110 млн, Apple инвестировала только $95 млн.

Ввозить iPhone 16 в Индонезию, в том числе туристам, разрешено, но не более двух аппаратов на человека.

Ранее стало известно, что Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

