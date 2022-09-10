В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в субботу в индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 287 км к западу от административного центра Папуа города Джаяпура (население около 134 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступало.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Знаменский
ТЕГИ:ИндонезияЗемлетрясение
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