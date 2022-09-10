По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 287 км к западу от административного центра Папуа города Джаяпура (население около 134 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступало.

