В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
10 сентября 202203:56
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в субботу в индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 287 км к западу от административного центра Папуа города Джаяпура (население около 134 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.
Данных об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru