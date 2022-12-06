В Индонезии приняли новый уголовный кодекс с наказанием за секс вне брака

Новые меры устанавливают тюремное заключением сроком на один год за внебрачные отношения и наказание в виде шести месяцев тюрьмы за сожительство. Поправки распространяются на граждан Индонезии и на находящихся в стране иностранцев. Отмечается, что обвинения по данным статьям могут выдвигаться только на основании заявлений, поданных супругами, родителями или детьми подозреваемых.

Кроме того, поправки предусматривают наказание за пропаганду контрацепции, богохульство, неуважение к государственным институтам и идеологии.

Изменения в уголовном кодексе вступят в силу после одобрения президента Индонезии. Однако и в этом случае новые статьи не будут применяться сразу, переходный период займет до трех лет.

