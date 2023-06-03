В Индонезии предложили создать демилитаризованную зону на Украине

Как отметил Субианто, украинский кризис влияет на все регионы мира.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий», — цитирует министра РИА Новости.

Субианто предложил разработать форму совместного заявления с призывом к Москве и Киеву прекратить огонь, зафиксировать силы на нынешних позициях, отвести войска на 15 километров в стороны от передовых позиций и образовать демилитаризованную зону. Также министр предлагает создать наблюдательный контингент ООН, который разместится на этом участке, и провести под эгидой международной организации референдумы на всех спорных территориях, чтобы гарантировать «объективное отражение желаний населения».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой проведения в Париже саммита по мирному урегулированию на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

