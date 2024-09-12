В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки Мордовиной

Спасательные службы Индонезии начали поиски москвички Александры Мордовиной, о пропаже которой на острове Ломбок родственники сообщили в конце августа. К поисковым операциям подключились российские добровольцы с дронами для охвата труднодоступных горных районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные органы управления.

По данным СМИ, Александра пропала во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани, отправившись в поход без гида. Последний раз она выходила на связь 30 августа.