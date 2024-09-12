В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки Мордовиной
Спасательные службы Индонезии начали поиски москвички Александры Мордовиной, о пропаже которой на острове Ломбок родственники сообщили в конце августа. К поисковым операциям подключились российские добровольцы с дронами для охвата труднодоступных горных районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные органы управления.
По данным СМИ, Александра пропала во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани, отправившись в поход без гида. Последний раз она выходила на связь 30 августа.
По словам главы 1-го участка Национального парка вулкана Ринджани Дви Пангесту, вулкан Ринджани — лишь одно из возможных мест ее нахождения. Точно определить место пропажи сложно, так как ее последний контакт был в отеле. На данный момент определены четыре потенциальных опасных места, где сосредоточены поисковые усилия.
Пангесту также отметил странности в ситуации, например, что Александра взяла часть багажа из номера отеля, что не характерно для краткосрочного восхождения, и что ее скутер и шлем остались на месте. Местные власти разместили ее портреты на всех точках доступа к вулкану, но пока новых сведений о ее местонахождении не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru