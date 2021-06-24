В Индии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Дельта плюс»
Министр индийского штата Мадхья-Прадеш Вишвас Саранг заявил, что в регионе обнаружено пять человек, инфицированных мутировавшим коронавирусом «Дельта плюс», сообщает РИА Новости.
По его словам, одна из заражённых умерла, так как не привилась, а остальные четверо, в том числе супруг скончавшейся женщины, «получили вакцину и теперь здоровы».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что шамм коронавируса «Дельта плюс» пока отсутствует в России, пишут «Известия». По её словам, особенностью этой мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших и вакцинированных.
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