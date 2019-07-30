В Индии за «моментальный развод» будут давать три года тюрьмы

В Индии официально запретили так называемый «моментальный развод». Как сообщает Times of India, 30 июля парламент страны одобрил соответствующий закон.

Раньше в Индии любой мусульманин мог расторгнуть брак, просто произнеся трижды слово «талак» — по-арабски «развод». Незаконной такая практика была признана ещё в 2017 году, однако под прямой запрет не попадала. Теперь за желание стремительно избавиться от брачных уз в Индии можно получить три года тюрьмы.

Сябитова предостерегла россиян от нарушения свадебных традиций

Ранее в столичных ЗАГСах рассказали, что невесты в России всё чаще отказываются от белых платьев и фаты. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова в эфире НСН жестко высказалась в адрес тех новобрачных, кто идет наперекор традициям. По ее словам, древние ритуалы нарушать нельзя, так как в них заложен глубокий смысл.

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