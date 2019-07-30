В Индии за «моментальный развод» будут давать три года тюрьмы

В Индии официально запретили так называемый «моментальный развод». Как сообщает Times of India, 30 июля парламент страны одобрил соответствующий закон.

Раньше в Индии любой мусульманин мог расторгнуть брак, просто произнеся трижды слово «талак» — по-арабски «развод». Незаконной такая практика была признана ещё в 2017 году, однако под прямой запрет не попадала. Теперь за желание стремительно избавиться от брачных уз в Индии можно получить три года тюрьмы.