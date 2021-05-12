В Индии выловили тела 96 человек из реки Ганг

Глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават потребовал прекратить сброс тел умерших в Ганг. В некоторых штатах действует приказ, который запрещает ритуал Джал Самадхи, согласно которому останки людей после кремации сбрасываются в реку.

Ранее стало известно, что Индия вновь обновила антирекорд по количеству новых случаев коронавирусом. За прошедшие сутки в стране заразились 348,4 тысячи человек. Общее число заболевших превысило 23 миллиона граждан, сообщили «Известия».

