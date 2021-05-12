В Индии выловили тела 96 человек из реки Ганг
Из реки Ганг выловили тела 96 человек, сообщило 12 мая РИА Новости со ссылкой на заявления властей штатов Уттар-Прадеш и Бихар.
Предполагается, что это могут быть тела умерших от коронавируса. Местные жители уверены, что из-за высокой стоимости кремации люди сбрасывают тела погибших в реку. Правительство Бихара сообщило, что в штате обнаружили 71 тело, еще 25 были найдены в регионе Уттар-Прадеш.
Глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават потребовал прекратить сброс тел умерших в Ганг. В некоторых штатах действует приказ, который запрещает ритуал Джал Самадхи, согласно которому останки людей после кремации сбрасываются в реку.
Ранее стало известно, что Индия вновь обновила антирекорд по количеству новых случаев коронавирусом. За прошедшие сутки в стране заразились 348,4 тысячи человек. Общее число заболевших превысило 23 миллиона граждан, сообщили «Известия».
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