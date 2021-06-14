В Индии умер мужчина, имевший 39 жен и 94 ребенка

Житель индийского штата Мизорам Зиона Чана, имевший 39 жен, 94 ребенка и 33 внука, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Причиной смерти мужчины стала гипертония. Как пишет агентство, Чана являлся лидером общины, в которой практикуется многоженство. Секта была основана его дедом в 1942 году, в настоящее время в ее составе около 400 семей.

Члены общины живут в деревне Бактаунг в 55 км от города Аиджал. Местные СМИ отмечают, что семья Чана была «самой многочисленной в мире» и стала туристической достопримечательностью.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Индия
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