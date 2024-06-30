В Индии танк утонул вместе с экипажем

По информации СМИ, в боевой машине находилось пять военнослужащих. Все они погибли.

Инцидент произошел на реке Ладакх. Причиной стало внезапное повышение уровня воды.

Министр обороны Индии выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее в штате Одиша на востоке Индии пять человек погибли от ударов молний. В регионе отмечаются продолжительные грозовые ливни, передает «Радиоточка НСН».

