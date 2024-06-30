В Индии танк утонул вместе с экипажем

На севере Индии при попытке совершить переправу через реку утонул танк с экипажем, сообщил телеканал ABC News.

Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

По информации СМИ, в боевой машине находилось пять военнослужащих. Все они погибли.

Инцидент произошел на реке Ладакх. Причиной стало внезапное повышение уровня воды.

Министр обороны Индии выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее в штате Одиша на востоке Индии пять человек погибли от ударов молний. В регионе отмечаются продолжительные грозовые ливни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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