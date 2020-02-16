В Индии случайно побили мировой рекорд в спринте
Индийский строитель во время традиционной гонки с буйволами нечаянно побил мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта.
Индиец, которому исполнилось 28 лет, преодолел 100-метровую дистанцию за 9,55 секунды. Его результат на три сотых лучше, чем у титулованного спортсмена.
Отмечается, что достижение официально не будет засчитано. Бегун-любитель счел это заслугой двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.
Напомним, гонка с быками – традиционное состязание в Индии, которое проводится ежегодно. Бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой.
Ранее НСН писала о преодолении сверхмарафонской дистанции в 50 км возле полюса холода – поселка Оймякон молдавским спортсменом-экстремалом Дмитрием Волошиным. Во время пробежки там были зафиксированы самые низкие температуры на планете — до - 71 °С.
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