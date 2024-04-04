В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к югу от города Падам, население которого составляет около 25 тысяч человек. Очаг располагался на глубине более 20 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В четверг, 4 апреля, землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японской префектуры Фукусима. Жертв и разрушений нет, угрозу цунами не объявляли, отмечает «Радиоточка НСН».

