В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,2

На территории Индии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к югу от города Падам, население которого составляет около 25 тысяч человек. Очаг располагался на глубине более 20 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В четверг, 4 апреля, землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японской префектуры Фукусима. Жертв и разрушений нет, угрозу цунами не объявляли, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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