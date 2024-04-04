Более 600 человек заблокированы в горах на востоке Тайваня

В горах на востоке Тайваня в оздоровительном комплексе остаются заблокированными из-за обвалов, заблокировавших дорогу, 611 человек, сообщили в штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

Сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни

Все они находятся на территории отеля, расположенного в национальном парке Тароко. Ещё более 30 жителей острова находятся в труднодоступных районах, ожидая спасателей.

По последним данным экстренных служб, в результате землетрясения 10 человек погибли, 1 064 получили ранения и 42 числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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