Более 600 человек заблокированы в горах на востоке Тайваня
В горах на востоке Тайваня в оздоровительном комплексе остаются заблокированными из-за обвалов, заблокировавших дорогу, 611 человек, сообщили в штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.
Все они находятся на территории отеля, расположенного в национальном парке Тароко. Ещё более 30 жителей острова находятся в труднодоступных районах, ожидая спасателей.
По последним данным экстренных служб, в результате землетрясения 10 человек погибли, 1 064 получили ранения и 42 числятся пропавшими без вести.
Ранее стало известно, что более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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