В Индии обвинили Киев в «нападении на индуистские взгляды»

Ранее Минобороны Украины опубликовало в Twitter фото столба дыма после атаки нефтебазы в Севастопольской бухте украинскими беспилотниками ВСУ и изображение индийской богини в образе актрисы Мэрилин Монро. Позже публикация была удалена, пишет RT.

Комментируя инцидент, Гупта напомнил, что недавно замглавы МИД Украины посетила Дели, «прося поддержки у Индии».

«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал советник в Twitter.

Гупта также опубликовал скриншот удаленного твита украинского военного ведомства.

