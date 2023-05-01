В Индии обвинили Киев в «нападении на индуистские взгляды»
Украинские власти показали свое «настоящее лицо», опубликовав карикатурное изображение индийской богини смерти Кали. Об этом заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.
Ранее Минобороны Украины опубликовало в Twitter фото столба дыма после атаки нефтебазы в Севастопольской бухте украинскими беспилотниками ВСУ и изображение индийской богини в образе актрисы Мэрилин Монро. Позже публикация была удалена, пишет RT.
Комментируя инцидент, Гупта напомнил, что недавно замглавы МИД Украины посетила Дели, «прося поддержки у Индии».
«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал советник в Twitter.
Гупта также опубликовал скриншот удаленного твита украинского военного ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru