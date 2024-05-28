Российские военнослужащие освободили захваченных в плен военных Чада
Российские военные совместно с коллегами из Чада освободили военных Чада, которые были захвачены в плен исламскими боевиками, сообщили Минобороны.
В свою очередь министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США лишь извлекали выгоду.
В Минобороны России также рассказали, что девять месяцев назад исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего Чада при разминировании аэропорта в районе Тибести. Пленные содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам.
В начале мая стало известно, что российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещались американские войска. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал ситуацию «не очень хорошей, но управляемой», добавив, что россияне использовали отдельный ангар, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru