Российские военнослужащие освободили захваченных в плен военных Чада

В Минобороны России также рассказали, что девять месяцев назад исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего Чада при разминировании аэропорта в районе Тибести. Пленные содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам.

В начале мая стало известно, что российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещались американские войска. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал ситуацию «не очень хорошей, но управляемой», добавив, что россияне использовали отдельный ангар, передает «Радиоточка НСН».

