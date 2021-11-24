В хорватском зоопарке два льва заразились коронавирусом
24 ноября 202122:35
Два льва в зоопарке в хорватской столице Загребе заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз страны.
Львы получили положительный результат после проведения лабораторных анализов среди животных. Отмечается, что это стало первым случаем обнаружения коронавируса у животных в стране.
Ранее в начале ноября животноводческая и ветеринарная служба Сингапура заявила о вспышке коронавируса среди львов в зоопарке города-государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru