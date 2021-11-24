В хорватском зоопарке два льва заразились коронавирусом

Два льва в зоопарке в хорватской столице Загребе заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз страны.

Львы получили положительный результат после проведения лабораторных анализов среди животных. Отмечается, что это стало первым случаем обнаружения коронавируса у животных в стране.

Ранее в начале ноября животноводческая и ветеринарная служба Сингапура заявила о вспышке коронавируса среди львов в зоопарке города-государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХорватияКоронавирусЗоопарк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры