В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек

Сообщается, что инцидент произошёл в одной школ Загреба в районе Пречко утром 20 декабря. По предварительным данным, несовершеннолетний ранил ножом пятерых детей и двоих взрослых.

В МВД Хорватии подтвердили факт нападения, однако не уточнили возраст и число пострадавших. Отмечается, что нападавший задержан.

Ранее в США в одной из школ в городе Мэдисон штата Висконсин 15-летняя девочка открыла огонь по ученикам, в результате чего погибли четыре человека и еще пять получили ранения, сообщает RT.

