В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек
Вооружённый ножом подросток ранил семь человек в школе в столице Хорватии. Об этом сообщает местное издание Vecernji list.
Сообщается, что инцидент произошёл в одной школ Загреба в районе Пречко утром 20 декабря. По предварительным данным, несовершеннолетний ранил ножом пятерых детей и двоих взрослых.
В МВД Хорватии подтвердили факт нападения, однако не уточнили возраст и число пострадавших. Отмечается, что нападавший задержан.
Ранее в США в одной из школ в городе Мэдисон штата Висконсин 15-летняя девочка открыла огонь по ученикам, в результате чего погибли четыре человека и еще пять получили ранения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru