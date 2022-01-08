Стрельба в центре Алма-Аты продолжается

Стрельба продолжается утром в субботу в Алма-Ате, в городе идет антитеррористическая операция. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Токаев заявил о шести волнах атак террористов в Алма-Ате

«Утро 8 января в Алматы – в центре продолжается стрельба», — сообщается в Telegram-канале агентства.

Жители города помогают правоохранительным органам выявлять подозрительные группы лиц. Отмечается, что радикалы прячутся в небольших скверах и парках.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины, аптеки и банки. В городе проходит контртеррористическая операция. По всему Казахстану введено чрезвычайное положение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаПротестыКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры