Стрельба в центре Алма-Аты продолжается

«Утро 8 января в Алматы – в центре продолжается стрельба», — сообщается в Telegram-канале агентства.

Жители города помогают правоохранительным органам выявлять подозрительные группы лиц. Отмечается, что радикалы прячутся в небольших скверах и парках.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины, аптеки и банки. В городе проходит контртеррористическая операция. По всему Казахстану введено чрезвычайное положение.

