Стрельба в центре Алма-Аты продолжается
Стрельба продолжается утром в субботу в Алма-Ате, в городе идет антитеррористическая операция. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Утро 8 января в Алматы – в центре продолжается стрельба», — сообщается в Telegram-канале агентства.
Жители города помогают правоохранительным органам выявлять подозрительные группы лиц. Отмечается, что радикалы прячутся в небольших скверах и парках.
В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины, аптеки и банки. В городе проходит контртеррористическая операция. По всему Казахстану введено чрезвычайное положение.
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