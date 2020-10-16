В ходе боев в Нагорном Карабахе с начала конфликта погибли 633 военных НКР

В ходе боев в Нагорном Карабахе с 27 сентября, когда началось последнее обострение конфликта, погибло 633 военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает «Интерфакс».

По данным Минобороны непризнанной республики, за минувший день их число выросло на 29 человек.

Ранее власти Азербайджана заявили о гибели 47 жителей в этом регионе с начала конфликта, передает РЕН-ТВ.

Премьер-министр Армении назвал конфликт в Нагорном Карабахе войной, беспрецедентной по своим масштабам.