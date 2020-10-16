В ходе боев в Нагорном Карабахе с начала конфликта погибли 633 военных НКР
В ходе боев в Нагорном Карабахе с 27 сентября, когда началось последнее обострение конфликта, погибло 633 военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает «Интерфакс».
По данным Минобороны непризнанной республики, за минувший день их число выросло на 29 человек.
Ранее власти Азербайджана заявили о гибели 47 жителей в этом регионе с начала конфликта, передает РЕН-ТВ.
Премьер-министр Армении назвал конфликт в Нагорном Карабахе войной, беспрецедентной по своим масштабам.
Армянский премьер уточнил, что, по мнению экспертов, в боях на Южном Кавказе задействованы все возможные виды вооружений. Кроме того, Пашинян отметил большое количество военнослужащих, участвующих в вооружённом конфликте, масштабность и жестокость боёв на территории Нагорного Карабаха. Также Никол Пашинян сообщил, что несмотря на тяжёлые столкновения, армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики на данный момент держит оборону.
Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.
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