В ходе боев в Нагорном Карабахе с начала конфликта погибли 633 военных НКР

В ходе боев в Нагорном Карабахе с 27 сентября, когда началось последнее обострение конфликта, погибло 633 военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает «Интерфакс».

По данным Минобороны непризнанной республики, за минувший день их число выросло на 29 человек.

Ранее власти Азербайджана заявили о гибели 47 жителей в этом регионе с начала конфликта, передает РЕН-ТВ.

Премьер-министр Армении назвал конфликт в Нагорном Карабахе войной, беспрецедентной по своим масштабам.

Алиев: Азербайджан продолжит наступление, пока Армения не прекратит огонь

Армянский премьер уточнил, что, по мнению экспертов, в боях на Южном Кавказе задействованы все возможные виды вооружений. Кроме того, Пашинян отметил большое количество военнослужащих, участвующих в вооружённом конфликте, масштабность и жестокость боёв на территории Нагорного Карабаха. Также Никол Пашинян сообщил, что несмотря на тяжёлые столкновения, армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики на данный момент держит оборону.

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры