В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границы с РФ

Протестующие собрались у статуи Трех кузнецов и проследовали до Сенатской площади. Организаторы заявили, что в акции участвовало около 100 человек.

Митингующие обратили внимание, что перевозка грузов через границу до сих пор осуществляется. Они выразили уверенность, что правительство Финляндии может найти способ для прохода людей через контрольно-пропускные пункты.

Финляндия начала вводить ограничения на границе в ноябре. Для предотвращения проникновения третьих стран Хельсинки продлил закрытие границы с РФ до 11 февраля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

