В Хельсинки арестовали здание Российского центра науки и культуры
Власти Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), сообщает Helsingin sanomat со ссылкой на республиканское управление по взысканию долгов.
В публикации говорится, что земля ранее принадлежала СССР, после - Российской Федерации. Право собственности подтверждается соответствующим свидетельством.
Площадь арестованного имущества - более 3,3 тысячи квадратных метров.
Журналисты уточнили, что судебные приставы приняли решение неделю назад. Причиной названы санкции Евросоюза.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил армии Финляндии устроить смертельный бой. По его мнению, каждая сторона должна выставить по 500 бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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