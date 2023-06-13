В Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров

В частности, улица Плехановская получила имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, улица Державинская переименована в честь командира батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло.

Кроме того, улица Броненосца «Потемкин» переименована в улицу командира батальона Нацгвардии Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской назван в честь военного медика Владиславы Черных.

Ранее власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова в центре города. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

