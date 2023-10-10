В ХАМАС рассказали о контактах с Россией по вопросу пленных

По его словам, среди лиц, которых удерживают в секторе Газа, находятся «десятки человек» с двойным гражданством, отмечает телеканал «360».

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — указал Абу-Марзук.

Ранее чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть люди с двойным гражданством, в том числе граждане России и Китая. При этом палестинское движение пригрозило начать казни гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии, пишет Ura.ru.

