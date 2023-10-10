В ХАМАС рассказали о контактах с Россией по вопросу пленных
Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу пленных. Об этом заявил член политбюро движения Муса Абу-Марзук в интервью Al-Jazeera.
По его словам, среди лиц, которых удерживают в секторе Газа, находятся «десятки человек» с двойным гражданством, отмечает телеканал «360».
«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — указал Абу-Марзук.
Ранее чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть люди с двойным гражданством, в том числе граждане России и Китая. При этом палестинское движение пригрозило начать казни гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии, пишет Ura.ru.
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