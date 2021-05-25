В ХАМАС раскритиковали Белоруссию из-за обвинений в «минировании» лайнера Ryanair
Палестинская радикальная группировка ХАМАС раскритиковала белорусские власти из-за обвинений движения в «минировании» самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске в воскресенье. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на замглавы политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука.
По словам представителя палестинского движения, обвинения белорусской стороны «возмутительны» и демонстрируют «архаичное мышление» властей республики. Абу Марзук отметил, что нынешнее время — «век свободных СМИ», и международное общественное мнение «больше не приемлет подобные методы».
Ранее официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что группировка непричастна к инциденту с лайнером Ryanair. По словам Бархума, движение не использует подобные методы и не имеет отношения к произошедшему.
Напомним, самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. При проверке лайнера взрывного устройства в нем обнаружено не было. После посадки самолета правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, а также его девушку, россиянку Софию Сапега.
Как заявили в белорусском Минтрансе, сообщение о минировании лайнера Ryanair было отправлено электронным письмом от имени ХАМАС, напоминает «Свободная пресса».
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