В ХАМАС раскритиковали Белоруссию из-за обвинений в «минировании» лайнера Ryanair

По словам представителя палестинского движения, обвинения белорусской стороны «возмутительны» и демонстрируют «архаичное мышление» властей республики. Абу Марзук отметил, что нынешнее время — «век свободных СМИ», и международное общественное мнение «больше не приемлет подобные методы».

Ранее официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что группировка непричастна к инциденту с лайнером Ryanair. По словам Бархума, движение не использует подобные методы и не имеет отношения к произошедшему.

Напомним, самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. При проверке лайнера взрывного устройства в нем обнаружено не было. После посадки самолета правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, а также его девушку, россиянку Софию Сапега.

Как заявили в белорусском Минтрансе, сообщение о минировании лайнера Ryanair было отправлено электронным письмом от имени ХАМАС, напоминает «Свободная пресса».

