ХАМАС опроверг причастность к экстренной посадке с рейсом Ryanair

Официальный представитель палестинской группировки ХАМАС Фаузи Бархум заявил о непричастности к инциденту с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бархума, ХАМАС не использует подобные методы и "не имеет к этому никакого отношения". По мнению представителя движения, многие "посторонние" силы стремятся демонизировать ХАМАС, чтобы помешать палестинскому народу проявлять "законное сопротивление".

После совершенной посадки в Минске и задержания основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича авиакомпания Ryanair сообщила, что борт был вынужден прервать полет из-за потенциальной угрозы минирования. Эти данные оказались ложными.

Глава Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что информация о минировании самолета пришло на электронную почту аэропорта "Минск" и, по его словам, было подписано "солдатами ХАМАС", передает ТАСС.

