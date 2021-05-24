ХАМАС опроверг причастность к экстренной посадке с рейсом Ryanair
Официальный представитель палестинской группировки ХАМАС Фаузи Бархум заявил о непричастности к инциденту с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает Reuters.
По словам Бархума, ХАМАС не использует подобные методы и "не имеет к этому никакого отношения". По мнению представителя движения, многие "посторонние" силы стремятся демонизировать ХАМАС, чтобы помешать палестинскому народу проявлять "законное сопротивление".
После совершенной посадки в Минске и задержания основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича авиакомпания Ryanair сообщила, что борт был вынужден прервать полет из-за потенциальной угрозы минирования. Эти данные оказались ложными.
Глава Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что информация о минировании самолета пришло на электронную почту аэропорта "Минск" и, по его словам, было подписано "солдатами ХАМАС", передает ТАСС.
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