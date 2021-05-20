В ХАМАС анонсировали прекращение огня в течение одного-двух дней

Прекращение огня между Израилем и сектором Газа может произойти в течение одного-двух дней, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на члена политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

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По его словам, прекращение огня вступит в силу одновременно. «Усилия, предпринимаемые по вопросу прекращения огня, достигнут успеха. Я ожидаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение одного или двух дней», отметил он.

Ранее ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с 20 мая, написал член политбюро движения Иззат ар-Решек в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильХамас
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