Красный Крест заявил, что будет наращивать свое присутствие в секторе Газа
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации планируют начать помогать населению, страдающему в результате обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ближневосточного бюро организации Фабрицио Карбони.
Карбони подчеркнул, что руководство Израиля и группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, поставили в известность о том, что с 20 мая сотрудники Красного Креста будут передвигаться на местности и отвечать на "критические нужды" населения. С юридической стороны Израиль и ХАМАС обязаны оказывать поддержку этим действиям, добавил Карбони.
Глава бюро подчеркнул, что жителям нужна передышка от боевых действий. Он напомнил, что мирные жители "изнуренны бессонными ночами, постоянным страхом, беспокойством и бедами".
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