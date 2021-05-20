Красный Крест заявил, что будет наращивать свое присутствие в секторе Газа

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации планируют начать помогать населению, страдающему в результате обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ближневосточного бюро организации Фабрицио Карбони.



Карбони подчеркнул, что руководство Израиля и группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, поставили в известность о том, что с 20 мая сотрудники Красного Креста будут передвигаться на местности и отвечать на "критические нужды" населения. С юридической стороны Израиль и ХАМАС обязаны оказывать поддержку этим действиям, добавил Карбони.

Глава бюро подчеркнул, что жителям нужна передышка от боевых действий. Он напомнил, что мирные жители "изнуренны бессонными ночами, постоянным страхом, беспокойством и бедами".



