В «Грузинской мечте» опровергли оставку председателя Гарибашвили

Об отставке Гарибашвили со ссылкой на источники рассказал телеканал Mtavari Arxi. Позже эту информацию опроверг один из членов партии Гия Вольский.

«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», - заявил он в беседе с телекомпанией.

Ранее Конституционный суд Грузии не принял в производство иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков, требующих признать неконституционными прошедшие в стране парламентские выборы, сообщает RT.

