В «Грузинской мечте» опровергли оставку председателя Гарибашвили

Информация о том, что экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили покинул пост председателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения.

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Об отставке Гарибашвили со ссылкой на источники рассказал телеканал Mtavari Arxi. Позже эту информацию опроверг один из членов партии Гия Вольский.

«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», - заявил он в беседе с телекомпанией.

Ранее Конституционный суд Грузии не принял в производство иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков, требующих признать неконституционными прошедшие в стране парламентские выборы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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