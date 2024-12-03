В Грузии заявили об участвующих в акциях протеста россиянах

Порядка 30% идентифицированных лиц, принимающих участие в акциях протеста в Тбилиси, являются иностранцами. Как пишет РИА Новости, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

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По его словам, большинство из указанных лиц «являются гражданами России».

«Как такое возможно, что происходит?» - заключил он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о провале четвёртая попытки оппозиции устроить в республике революцию, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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