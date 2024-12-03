В Грузии заявили об участвующих в акциях протеста россиянах
3 декабря 202417:29
Порядка 30% идентифицированных лиц, принимающих участие в акциях протеста в Тбилиси, являются иностранцами. Как пишет РИА Новости, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
По его словам, большинство из указанных лиц «являются гражданами России».
«Как такое возможно, что происходит?» - заключил он.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о провале четвёртая попытки оппозиции устроить в республике революцию, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru