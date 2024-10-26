В Грузии завели уголовное дело из-за вброса бюллетеней

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело после вброса бюллетеней на парламентских выборах. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии республики Георгий Каландаришвили.

В Грузии стартовали парламентские выборы

Инцидент произошел на участке в Марнеули. Каландаришвили заявил, что вбросы направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в республике.

По словам главы ЦИК, комиссия ждет пояснений от представителей избирательного участка, где произошел вброс.

В Грузии в субботу, 26 октября, проходят парламентские выборы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
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