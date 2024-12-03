В Грузии задержан подозреваемый в подготовке взрыва во время акции

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 24-летнего гражданина по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси.

По данным ведомства, молодого человека, имя которого не раскрыто, задержали после того, как он принял участие в акции протеста и попытался перекрыть проезжую часть.

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Во время личного обыска у задержанного были обнаружены «коктейли Молотова», которые могут привести к серьезным травмам или гибели людей, отметили в МВД.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
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