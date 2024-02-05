В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж
5 февраля 202412:07
В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщили в Службе госбезопасности Грузии.
Ведомство не исключает, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии.
К перевозке взрывчатки через Грузию в РФ были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной, сообщили в спецслужбе.
Ранее сотрудники силовых ведомств пресекли теракт на предприятии «Воентелеком» (город Рыбинск, Ярославская область), напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru