В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

ФСБ задержала жителя Алтайского края за попытку теракта на объекте Минобороны

Ведомство не исключает, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии.

К перевозке взрывчатки через Грузию в РФ были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной, сообщили в спецслужбе.

Ранее сотрудники силовых ведомств пресекли теракт на предприятии «Воентелеком» (город Рыбинск, Ярославская область), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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