В Грузии за день произошло четыре землетрясения
16 июня 202421:40
В Грузии в воскресенье, 16 июня, произошло четыре землетрясения, сообщил на своем сайте Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки зафиксированы в регионе Рача-Лечхуми. Первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в районе города Они. Магнитуда последующих составила 4,7, 4,3 и 3,3.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Чили. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru