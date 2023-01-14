СМИ: Госдеп выделит до $250 тысяч на «укрепление культурных связей» с Грузией

США намерены выделить до $250 тысяч на «укрепление культурных связей» с Грузией, «укрепление демократии» и гражданского общества через искусство. Об этом сообщает RT со ссылкой на грант Госдепартамента Соединенных Штатов.

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Отмечается, что приоритетом работы будущих подрядчиков должны стать укрепление «демократии, культуры, институтов, ценностей и гражданского общества» в регионах республики через искусство, в частности, связанное со Штатами. В то же время получатели гранта должны будут приложить усилия для сохранения культурного наследия Грузии.

Подрядчикам предлагают проводить лекции, семинары и выставки в рамках достижения поставленной цели.

Куратором инициативы станет отдел по связям с общественностью посольства США в Тбилиси. Дипмиссия принимает предложения по «укреплению культурных связей» между двумя странами через программы, которые «подчеркивают общие ценности и продвигают двустороннее сотрудничество».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Государственный департамент СШАСШАГрузия
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