В Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оползень полностью уничтожил высокогорный курорт Шови в крае Рача. Его слова приводит портал BM.ge.

Количество погибших в результате оползня в Грузии выросло до 17 человек

«Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», - констатировал Каладзе.

По его словам, спасатели и волонтеры продолжают расчистку территории курорта. К работам привлекли 80 единиц техники.

Оползень сошел 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови». Повреждены ведущие на курорт дороги и мосты.

В результате схода оползня погибли 17 человек. Среди них гражданка России Ксения Тричева, передает «Радиоточка НСН».

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