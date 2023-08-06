В Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оползень полностью уничтожил высокогорный курорт Шови в крае Рача. Его слова приводит портал BM.ge.
«Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», - констатировал Каладзе.
По его словам, спасатели и волонтеры продолжают расчистку территории курорта. К работам привлекли 80 единиц техники.
Оползень сошел 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови». Повреждены ведущие на курорт дороги и мосты.
В результате схода оползня погибли 17 человек. Среди них гражданка России Ксения Тричева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru