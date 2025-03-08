В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4

ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области На нескольких участках побережья в Краснодарском крае зафиксировали небольшие выбросы мазута Ситуация с разливом мазута снизила число бронирований в Анапе на 50% В МХТ имени Чехова премьера спектакля «8 разгневанных женщин» Новый температурный рекорд установлен в Москве