В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4

В Грузии в субботу произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,0, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

На севере Армении произошло землетрясение силой 6-7 баллов

Эпицентр землетрясения находился в северо-восточной части республики, в 31 километре от населенного пункта Тианети у села Уканпшави.

Ранее в субботу Центр сообщил о произошедшем землетрясении вблизи грузино-армянской границы магнитудой 5,1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГрузияЗемлетрясение

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