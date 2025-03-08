В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4
8 марта 202516:37
В Грузии в субботу произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,0, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился в северо-восточной части республики, в 31 километре от населенного пункта Тианети у села Уканпшави.
Ранее в субботу Центр сообщил о произошедшем землетрясении вблизи грузино-армянской границы магнитудой 5,1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru