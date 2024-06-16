В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

В Грузии партия «Солидарность во имя мира» попросила российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами, сообщает Sputnik со ссылкой на видеообращение членов партии.

«Безумие и преступление»: В Грузии не верят в возврат Абхазии военным путем

Также законодатели призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории РФ, а также облегчить правила трудоустройства для грузин. Депутаты считают, что данные инициативы будут способствовать дальнейшему сближению двух стран.

Ранее в Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры