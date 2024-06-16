В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

Также законодатели призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории РФ, а также облегчить правила трудоустройства для грузин. Депутаты считают, что данные инициативы будут способствовать дальнейшему сближению двух стран.

Ранее в Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

