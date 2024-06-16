В Грузии попросили Путина отменить визовый режим
В Грузии партия «Солидарность во имя мира» попросила российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами, сообщает Sputnik со ссылкой на видеообращение членов партии.
Также законодатели призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории РФ, а также облегчить правила трудоустройства для грузин. Депутаты считают, что данные инициативы будут способствовать дальнейшему сближению двух стран.
Ранее в Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru