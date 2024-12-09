В Грузии планируют ограничить продажу и использование пиротехники
Власти Грузии намерены ограничить продажу и использование пиротехники. Об этом журналистам заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Он указал, что использование пиротехники в ходе акций протеста показало важность упорядочение этой сферы.
При этом Папуашвили напомнил, что возможные ограничения начали обсуждать ещё в парламенте предыдущего созыва.
«На текущей неделе мы, в том числе, рассмотрим вопросы регуляции пиротехники. Речь идет о вопросах её ввоза, реализации», - сказал председатель парламента.
Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В ходе акции были использованы петарды, камни, бутылки, а также найдены бутылки с веществом, похожим на «коктейль Молотова», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru