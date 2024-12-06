МИД Грузии заявил о четырех задержанных на акциях протеста россиянах

Глава диппредставительства Дмитрий Трофимов отметил, что у Секции имеются сведения о задержании восьмерых россиян, однако МИД Грузии официально уведомил только о четырёх задержанных.

«Информацией о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьёзного вреда здоровью Секция не располагает», - заключил он.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что порядка 30% идентифицированных лиц, принимающих участие в акциях протеста в Тбилиси, являются иностранцами, при этом большинство из них «являются гражданами России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

