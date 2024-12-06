МИД Грузии заявил о четырех задержанных на акциях протеста россиянах
Четверо граждан РФ были задержаны на митингах. Об этом говорится в сообщении Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в соцсетях.
Глава диппредставительства Дмитрий Трофимов отметил, что у Секции имеются сведения о задержании восьмерых россиян, однако МИД Грузии официально уведомил только о четырёх задержанных.
«Информацией о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьёзного вреда здоровью Секция не располагает», - заключил он.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что порядка 30% идентифицированных лиц, принимающих участие в акциях протеста в Тбилиси, являются иностранцами, при этом большинство из них «являются гражданами России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru