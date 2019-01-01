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Ранее, в связи с обострением внутриполитической ситуации в Грузии, Владимир Путин издал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
В Грузии находится до 7 тысяч организованных туристов из России
22 июня00:10
Около 5-7 тысяч организованных туристов из России находится в настоящее время в Грузии, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Уточается, что самостоятельных туристов «в 2-3 раза больше».
Ранее, в связи с обострением внутриполитической ситуации в Грузии, Владимир Путин издал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
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ФОТО: РИА Новости//Шота Нозадзе
ТЕГИ:Грузия
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