В Грузии находится до 7 тысяч организованных туристов из России

Около 5-7 тысяч организованных туристов из России находится в настоящее время в Грузии, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Уточается, что самостоятельных туристов «в 2-3 раза больше».

Ранее, в связи с обострением внутриполитической ситуации в Грузии, Владимир Путин издал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

