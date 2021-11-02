В Греции зафиксирован рекорд по заражениям COVID с начала пандемии
1 ноября 202123:59
Власти Греции сообщили о фиксации рекордного числа заболеваний коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным Минздрава страны, за минувшие сутки было зарегистрировано свыше 5,4 тысяч случаев заражения. Предыдущий рекорд - 4 696 заражений - был отмечен 30 октября текущего года.
Отмечается, что наибольшее число инфицирований происходит в области Аттика, на втором месте - город Салоники.
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Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru