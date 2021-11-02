В Греции зафиксирован рекорд по заражениям COVID с начала пандемии

По данным Минздрава страны, за минувшие сутки было зарегистрировано свыше 5,4 тысяч случаев заражения. Предыдущий рекорд - 4 696 заражений - был отмечен 30 октября текущего года.

Отмечается, что наибольшее число инфицирований происходит в области Аттика, на втором месте - город Салоники.



