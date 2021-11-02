В Греции зафиксирован рекорд по заражениям COVID с начала пандемии

Власти Греции сообщили о фиксации рекордного числа заболеваний коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным Минздрава страны, за минувшие сутки было зарегистрировано свыше 5,4 тысяч случаев заражения. Предыдущий рекорд - 4 696 заражений - был отмечен 30 октября текущего года.

Отмечается, что наибольшее число инфицирований происходит в области Аттика, на втором месте - город Салоники.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияКоронавирус
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