В Греции выявили первый случай заболевания «омикрон»-штаммом

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировали в Греции. Об этом сообщил на брифинге руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис.

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Слова профессора приводит РИА Новости. Заутис отметил, что первый случай «омикрона» подтвердили утром в четверг. Инфекцию выявили у гражданина Греции, 26 ноября вернувшегося из Южной Африки.

Глава Национальной организации общественного здравоохранения добавил, что заболевший и все, кто с ним контактировал, находятся на карантине, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияКоронавирус
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