В Греции священники украли у церкви около €3 млн и потратили на ночные клубы
Правоохранители Греции обратили внимание на подозрительные переводы, которые поступали на счета владельцев ночных клубов страны. В ходе расследования удалось выяснить, что средства поступали от двух высокопоставленных служителей Католической церкви Греции, сообщает Athens News Agency.
После этого сотрудники управления по борьбе с отмыванием денег проверили указанных лиц на предмет законности этих сумм. В результате было установлено, что деньги переводились из казны Католической церкви. По данным следствия, священники похитили всего около €3 миллионов.
Первый платеж от представителей Католической церкви поступил восемь лет назад, а последний в размере €50 тысяч несколько дней назад.
Ранее в Балашихе нашли похищенные у Минобороны 15 объектов недвижимости на 244 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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