В Греции священники украли у церкви около €3 млн и потратили на ночные клубы

Правоохранители Греции обратили внимание на подозрительные переводы, которые поступали на счета владельцев ночных клубов страны. В ходе расследования удалось выяснить, что средства поступали от двух высокопоставленных служителей Католической церкви Греции, сообщает Athens News Agency.

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После этого сотрудники управления по борьбе с отмыванием денег проверили указанных лиц на предмет законности этих сумм. В результате было установлено, что деньги переводились из казны Католической церкви. По данным следствия, священники похитили всего около €3 миллионов.

Первый платеж от представителей Католической церкви поступил восемь лет назад, а последний в размере €50 тысяч несколько дней назад.

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