В Греции священники украли у церкви около €3 млн и потратили на ночные клубы

После этого сотрудники управления по борьбе с отмыванием денег проверили указанных лиц на предмет законности этих сумм. В результате было установлено, что деньги переводились из казны Католической церкви. По данным следствия, священники похитили всего около €3 миллионов.

Первый платеж от представителей Католической церкви поступил восемь лет назад, а последний в размере €50 тысяч несколько дней назад.

Ранее в Балашихе нашли похищенные у Минобороны 15 объектов недвижимости на 244 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

